Detonationsgeräusche gemeldet: Wieder Sprengstoffexplosion in Weilheim an der Teck – Auto und Haus beschädigt

1 Die Polizei entdeckte in der Amtsgasse mehrere Sprengstoffschäden. (Symolbild) Foto: Ronny - stock.adobe.com

In Weilheim an der Teck ist erneut Sprengstoff explodiert. Diesmal in der Amtsgasse. Bereits am 9. November gab es eine heftige Explosion in der Kirchheimer Straße.











Am frühen Sonntagmorgen ist in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) Sprengstoff explodiert. Nach Angaben der Polizei wurden gegen 2.15 Uhr per Notfruf zwei Deontationsgeräusche aus dem Bereich der Amtsgasse gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten aus und entdeckten vor Ort, dass ein geparkter VW T5 und ein angrenzendes Wohnhaus durch Sprengkörper beschädigt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich laut Mitteilung allein am Fahrzeug auf etwa 25 000 Euro. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei fahndete im Anschluss erfolglos nach den bisher unbekannten Tätern. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck ermittelt.

Zweite Explosion in Weilheim an der Teck

„Ob Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall vom 9. November 2025 in der Kirchheimer Straße besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“, heißt es von der Polizei. An dem Sonntag Anfang November waren mehrere Anwohner in Weilheim gegen 1.50 Uhr wegen zwei lauter Schläge aus dem Schlaf gerissen worden. Vor Ort stellten die Polizisten einen beschädigten Mini Cooper fest.

Damals erstreckte sich das Trümmerfeld bis zum gegenüberliegenden Gehweg. Die Beamten zogen einen Sprengstoffexperten hinzu, weil eine zweite Detonation nicht ausgeschlossen werden konnte. Dieser gab Entwarnung. Anfang November war noch unklar, ob der Wagen gezielt ausgewählt worden sei, teilte die Polizei mit. Die Gesamtumstände zu dem Vorfall am 9. November hätten nicht für einen politischen Hintergrund der Tat gesprochen. Verletzt wurde damals niemand. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte die Polizei am Sonntag keine weiteren Auskünfte geben.