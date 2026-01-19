Dessert-Café Tiramistu: „Richtig guter Start im Milaneo“ – Tiramisu ohne Kompromisse

1 Tiramistu im Milaneo begeistert mit Matcha und Tiramisu in neuer Verpackung. Foto: Tanja Simoncev

Tiramistu eröffnet im Einkaufszentrum „Milaneo“ und begeistert mit vielfältigen Tiramisu-Varianten und Matcha-Drinks. Welche Überraschungen das Dessert-Paradies noch bereithält.











Link kopiert

Einfach mal nur Tiramisu essen, ohne sich beim Lieblingsitaliener um die Ecke davor Pizza oder Pasta gönnen „zu müssen“ (was natürlich auch Spaß macht), aber manchmal will man eben nur dieses eine bestimmte Dessert. Und das geht mit und bei Tiramistu schon seit über einem Jahr in Stuttgart-West und nun auch im Einkaufszentrum „Milaneo“.