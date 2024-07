Design erinnert an Heimtrikot des VfB Stuttgart: Hat das neue BVB-Auswärtstrikot einen Brustring?

1 Läuft Waldemar Anton auch in der kommenden Saison mit einem Brustring auf dem Trikot auf? Foto: imago/Sven Simon

In den Sozialen Medien kursieren Bilder vom angeblichen neuen Auswärtstrikot von Borussia Dortmund, das offenbar einen Brustring hat. Für den ist in der Bundesliga eigentlich der VfB Stuttgart bekannt. Doch wie finden Fans das Trikot?











Link kopiert

Fans des VfB Stuttgart sind aktuell gar nicht gut auf Borussia Dortmund zu sprechen. Denn nach dem Abgang von Kapitän Waldemar Anton steht auch Toptorjäger Serhou Guirassy Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum BVB.

Doch damit offenbar nicht genug. Denn in den Sozialen Medien sind mehrere Bilder aufgetaucht, die das neue Auswärtstrikot des BVB zeigen sollen. In einem Online-Shop wird ein Replika des Trikots sogar bereits seit Montag verkauft. Das Pikante: Das Trikot hat einen Brustring – und erinnert damit vom Design an das Heimtrikot des VfB, bei dem der Brustring Tradition hat. Schon seit 1925 prangt er auf dem VfB-Trikot.

Brustring kein Alleinstellungsmerkmal des VfB

Eine Neuheit ist der Brustring beim BVB jedoch nicht. Schon in der Saison 2017/18 liefern die Borussen mit einem Brustring auf – und auch bei anderen deutschen Mannschaften wie dem SC Freiburg oder dem SV Darmstadt 98 war das Design schon auf den Trikots zu sehen. Der Brustring ist also schon lange kein Alleinstellungsmerkmal des VfB mehr. Auch wenn in Fußball-Deutschland kein anderer Verein so sehr mit dem Brustring verbunden wird, wie der VfB.

Doch was halten die BVB-Fans eigentlich von dem angeblich geleakten Trikot? Ein BVB-Fan hat auf X (ehemals Twitter) eine Umfrage durchführt, an der mehr als 200 Personen teilgenommen haben. Das Ergebnis: Rund 70 Prozent gaben an, das Trikot nicht zu mögen. Wie viele VfB-Fans an der Umfrage teilgenommen haben, ist dabei unklar.