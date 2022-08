1 Die Erschließung des Wernauer Baugebiets Adlerstraße Ost III am Nordrand der Stadt hat begonnen. Foto: Sascha Baumann/oh Foto:

In Wernau sind zurzeit eine ganze Reihe von (Bau-)Projekten am Laufen und etliche weitere Vorhaben in der Pipeline. Bürgermeister Armin Elbl rechnet zwar nicht damit, dass sich deshalb immense Schulden auftürmen. Schmerzhafte Entscheidungen schließt er aber nicht aus.















Wenn sich an der allgegenwärtigen Krisensituation nicht bald etwas ändert, wird man auch in Wernau kleinere Brötchen backen müssen. Bürgermeister Armin Elbl will aber nicht schwarzmalen – und setzt auf den in eben diesen Krisenzeiten „gelernten“ Gemeinsinn.