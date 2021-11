1 Timo Hildebrand beim Spaziergang in Botnang: „Die Waldluft ist besonders. Man bekommt den Kopf frei.“ Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Lange war der ehemalige Torwart-Profi Timo Hildebrand auf Sinnsuche. Heute macht er Yoga, ernährt sich überwiegend vegan, engagiert sich sozial und ist Gründer eines Restaurants.















Stuttgart - Norwegen. Da möchte er unbedingt noch hin, antwortet Timo Hildebrand auf die Frage, ob er noch Träume hat. Die steilen Bergwände und majestätischen Fjorde, die kennt er bisher nur von Bildern. Dabei ist es nicht so, dass der 42-Jährige nicht rumgekommen wäre. In den USA war er, in Afrika, Asien. Jetzt reizt ihn der Norden Europas. Dort zu wandern, es wäre ein Abenteuer.