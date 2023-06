So geht es in den kommenden Wochen beim VfB weiter

1 Der VfB feiert in Hamburg den Klassenverbleib. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Nach dem 3:1-Sieg beim Hamburger SV im Rückspiel der Relegation richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison im Fußball-Oberhaus. Wir geben einen Überblick, was bis dahin bei den Weiß-Roten wann alles ansteht.















Nun also doch: Mit neun Tagen Verspätung hat der VfB Stuttgart durch einen 3:1-Sieg in Hamburg doch noch den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht – in einer nervenaufreibenden Relegation. Die neue Spielzeit wirft allerdings schon jetzt ihre Schatten voraus. Ein Überblick über die Termine und Programmpunkte in diesem Sommer.