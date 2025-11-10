Der VfB-Profi und die Nationalelf: An Angelo Stiller zeigt sich ein grundsätzliches Problem
1
Der Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts) schätzt den VfB-Profi Angelo Stiller nach wie vor. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erklärt, warum er den VfB-Spieler nicht nominiert hat – und daran zeigt sich, dass die Nationalelf nicht ausjustiert ist.

Es ist wieder so weit. Julian Nagelsmann erhält seine Spielwiese. Diesmal liegt sie zunächst in Wolfsburg, wo sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft, um sich auf die möglichst letzte Runde der WM-Qualifikation vorzubereiten. Zwei wichtige Länderspiele stehen an, um das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu sichern: Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg und am darauffolgenden Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei. So weit zu den Fakten und Pflichten – und nun erklärt der Bundestrainer, wie Rang eins in der WM-Qualifikationsgruppe A behauptet werden soll.

