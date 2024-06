Der VfB Deutschland auf Tour: Waldemar Anton vor Startelf-Debüt im DFB-Team

1 Waldemar Anton darf am Montag gegen die Ukraine erstmals von Beginn an ran. (Archivbild) Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Matthias Koch

Waldemar Anton steht vor seinem Startelfdebüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart soll an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) im Testspiel gegen die Ukraine Antonio Rüdiger ersetzen. Der Verteidiger von Real Madrid stößt nach dem Champions-League-Triumph seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund erst am Dienstag zur Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die sich in Herzogenaurach auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) vorbereitet.

„Waldemar Anton wird spielen, er ist einen Tick vor Robin Koch“, sagte Julian Nagelsmann mit Blick auf die beiden Abwehrspieler. „Waldemar Anton hat sich zuletzt sehr gut präsentiert und ist ein richtiger Verteidiger. Er liebt es zu verteidigen“, führte der Bundestrainer die Vorzüge des VfB-Kapitäns weiter aus. Dennoch ist der Stuttgarter auch in der Spieleröffnung stark.

Diese Fähigkeiten haben den 27-Jährigen im vergangenen März erstmals in den DFB-Kreis gebracht. Beim 2:0-Sieg gegen Frankreich kam er dann für wenige Minuten erstmals im Nationaltrikot zum Einsatz. Die Begegnung mit der Ukraine ist nun die große Chance für Anton, sich weiter für die anstehende Europameisterschaft zu bewähren.