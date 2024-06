Der VfB Deutschland auf Tour: VfB-Profis spüren große Unterstützung

1 Chris Führich (rechts) vom VfB Stuttgart schreibt nach der Ankunft in Herzogenaurach kräftig Autogramme. Foto: IMAGO/Harry Koerber/IMAGO/Harry Koerber

Fünf Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten auch nach dem Umzug nach Franken vom weiß-roten Quintett. Heute: die neue Begeisterung.











Die Unterstützung ist groß. Das kann die Nationalmannschaft täglich spüren. Auch in Herzogenaurach, wo die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihr EM-Quartier bezogen hat. Denn auf dem Campusgelände des Sportartikelherstellers Adidas zeigen die Fans Flagge. Rund 300 Fahnen hängen im und am sogenannten Homeground des DFB-Partners. Vornehmlich gehören sie zu Amateurvereinen, darunter der SC Staaken aus Berlin-Spandau. Das ist der Heimatverein von Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart.

Da kommen bei dem Linksverteidiger sicher ein paar Erinnerungen auf. Aber auch für die anderen Stuttgarter Waldemar Anton, Chris Führich, Alexander Nübel und Deniz Undav bleibt die Vorbereitungstour etwas Besonderes. Nach dem Umzug von Thüringen nach Franken wurden die Nationalspieler im neuen Domizil von 4000 Anhängern begeistert empfangen, trotz strömendem Regen.

Und die kleine Euphoriewelle mit Blick auf das Heimturnier (14. Juni bis 14. Juli) hält an. „Wir kennen so ein Fahnenmeer aus dem Stadion. Es ist klasse, diese Unterstützung der Fans jetzt auch hier im Team Base Camp jeden Tag zu sehen“, sagte der Kapitän Ilkay Gündogan und bedankte sich im Namen der Mannschaft, für die am Montag in Nürnberg (20.45 Uhr/ARD) ein Testspiel gegen die Ukraine ansteht.