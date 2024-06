Der VfB Deutschland auf Tour: Ein paar Stunden mehr im Kreise der Lieben

1 Dürfen daheim durschnaufen: Maximilian Mittelstädt (li.), Waldemar Anton und ihre Teamkollegen. Foto: imago//Memmler

Vier Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten vom weiß-roten Quartett. Heute: die Reise in ein verlängertes freies Wochenende.











Es ging ein bisschen hektisch zu am späten Freitagabend vor der Arena in Mönchengladbach. Die schwarzen Vans des Autosponsors standen samt jeweiligem Fahrer bereit für die Abfahrt der Nationalspieler in alle Himmelsrichtungen der Republik. Es ging direkt nach dem letzten EM-Test nochmal nach Hause übers Wochenende für die Jungs der DFB, bevor es dann in den Tagen vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21 Uhr/ZDF) in München wieder ernst wird.

Vorher aber mussten die Spieler am Freitagabend erst mal noch den passenden Van für sich finden. „Heidelberg, wo steht Heidelberg“, rief etwa der Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann, ehe ihn der passende Fahrer zu sich winkte – und dann zusammen mit dem TSG-Teamkollegen Maximilian Beier durch die Nacht nach, genau: Heidelberg, nach Hause fuhr, wo ja die meisten Hoffenheimer Profis wohnen.

Auch VfB-Profi Maximilian Mittelstädt stand kurz auf verlorenem Posten, wobei es nicht er selbst war, der nicht wusste, zu welchem Wagen er genau gehen sollte respektive wo diese ganzen Wägen überhaupt standen vor dem Stadion – er lotste mutmaßlich einen Stuttgarter Teamkollegen in die richtige Richtung. „Ich schick dir jetzt mal nen Standort“, murmelte Mittelstädt ins Handy, nachdem sämtliche Wegbeschreibungen vorher offenbar ins Leere gelaufen waren.

Rückkehr erst am Montag

Irgendwann dann sind die Stuttgarter Nationalspieler Mittelstädt, Waldemar Anton, Chris Führich und Deniz Undav, ihre Kollegen sowie der Trainerstab um Julian Nagelsmann (der übrigens zunächst auch nicht wusste, wohin er mit seinem kleinen Koffer hingehen musste) in der Nacht auf Samstag dem Vernehmen nach erst im richtigen Van und dann wohlbehalten daheim angekommen – mit im Reisegepäck: Die Gewissheit, ein paar zusätzliche freie Stunden im Kreise der Lieben verbringen zu können. Denn die DFB-Elf trifft sich nun erst am Montag wieder im EM-Trainingscamp in Herzogenaurach. Das bestätigte der Bundestrainer in der Nacht auf Samstag. Ursprünglich sollte der komplette Tross schon am Sonntagabend wieder zusammenkommen.

„Es gibt jetzt zwei Tage, wo die Jungs zur Familie können“, sagte Nagelsmann, „dann bereiten wir uns konzentriert vor auf Schottland.“ Ab Montag stellt er seine Elf im EM-Quartier in Herzogenaurach auf den Auftakt ein. Zunächst ist ein öffentliches Training angesetzt (16 Uhr), zu dem im vollen Adi-Dassler-Stadion 4000 Fans erwartet werden.