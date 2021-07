1 Das High Intensity Interval Training beinhaltet hochintensive Trainingseinheiten, die stark, fit und schlank machen. Mehr Info dazu im folgenden Artikel. Foto: unsplash/Tyler Nix

Beim HIIT handelt es sich um intensive Trainingseinheiten, die regelmäßig über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Es eignet sich hervorragend, um Pfunde zu verlieren, Muskeln aufzubauen und fit zu werden. In Sachen Fettverbrennung ist das HIIT wieder in aller Munde. Wie genau das HIIT funktioniert, Vor- aber auch Nachteile, haben wir im folgenden Artikel zusammengestellt.

HIIT – Perfekt für einen definierten und fitten Körper.

Was genau versteht man unter HIIT?

HIIT steht für High Intensity Interval Training oder zu Deutsch auch hochintensives Intervalltraining. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Art des Ausdauertrainings, die beispielsweise auf dem Crosstrainer, dem Laufband, dem Fahrrad, mit dem Springseil oder auch durch gezielte Übungen wie Mountain Climbers, Jumping Jacks, Kettlebell-Swings, Burpees etc. sich ausüben lässt.

In einer Einheit des HIIT geht es darum, mit diversen Übungen an die äußerste Belastungsgrenze zu kommen, um dann in ein Übungsintervall zu wechseln, in dem sich der Körper mit weniger anstrengenden Übungen erholen kann. Dem sehr intensiven Intervall, der wirklich bis zur körperlichen Leistungsgrenze gehen soll, folgt also eine Erholungsphase, die notwendig sein wird. Diese wiederum dauert nur so lange, bis die nächste Intensivphase eintritt.

Und wie funktioniert HIIT?

Beim HIIT gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Training zu variieren. Die Dauer der Intensiv- sowie der Erholungsphasen können individuell angepasst werden. Genauso wie die Anzahl der Intervalle und der wechselnden Übungen. Von der Gesamtdauer her schlagen Expert*innen ein HIIT Workout für 21 Tage vor.

Grundsätzlich bestehen die Intervalle aus folgenden Phasen:

Hochintensive Phase: Für 15 bis 60 Sekunden wird, unter dem Motto “Alles was geht”, an die Belastungsgrenze gegangen.

Erholungsphase: Bei niedrigem Tempo werden weniger anstrengende Übungen gemacht, bis die nächste hochintensive Phase folgt.

Mögliche Intervallaufteilungen/Intervallanzahlen:

Anfänger: 15 Sekunden hochintensive Belastung, 45 Sekunden Erholungsphase - 8 Intervalle

Fortgeschrittene: 30 Sekunden hochintensive Belastung, 30 Sekunden Erholungsphase - 10 Intervalle

Profis: 20 Sekunden hochintensive Belastung, 10 Sekunden Erholungsphase - 12 Intervalle

Mögliche Übungen

Anfänger: Sprint und lockeres Joggen

Fortgeschrittene: Burpees und Jumping Jacks

Profis: Kettlebell-Swing und Squat Thrust

Bevor es allerdings losgeht, empfehlen wir 5 bis 10 Minuten aufzuwärmen (lockeres Laufen, Radfahren, Arme kreisen etc.), sowie nach dem Training ein Cool-Down (z. B. Dehnen der Muskulatur) zu absolvieren.

Und warum funktioniert HIIT?

Das Prinzip des HIITs kommt großteils aus dem Hochleistungssport und führt dazu, dass der Stoffwechsel zu Höchstleistungen gepusht wird. In dieser Phase benötigt der Körper weitaus mehr Sauerstoff, als im Normalzustand. Um das in der Erholungsphase wieder auszugleichen, muss der Körper Energie aufwenden und verbrennt somit Fett. Auch im Anschluss an das Training ist er noch lange damit beschäftigt, sich wieder zu normalisieren, wozu er ebenfalls Energie benötigt. Hierbei handelt es sich um den Nachbrenneffekt. Wie man sieht, wird bei dieser Art von Training enorm viel Energie benötigt. Zusätzlich begünstigen Hormone wie Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin, die während des Trainings ausgeschüttet werden, die Fettverbrennung.

Viele Vorteile von HIIT

HIIT ist ein ordentlicher Fatburner, da der Stoffwechsel bis zu 24h nach dem Training auf Hochtouren läuft. Gemeinsam mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung steht dem Abnehmen nichts mehr im Wege.

HIIT spart enorm viel Zeit zu anderen Trainingsarten. Inklusive Aufwärmen und Cool-Down sind zwei- bis dreimal die Woche je 20 bis 30 Minuten ausreichend. Außerdem kann HIIT problemlos in den Alltag integriert werden.

HIIT zeigt schnelle Erfolge. In kürzester Zeit sind Ergebnisse zu sehen und mit ein wenig Disziplin und Spaß, kann der Körperfettanteil in nur drei Monaten um 5 % reduziert werden.

HIIT steigert absolut die Ausdauer. Durch die hochintensiven Phasen steigt die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, was bedeutet, dass der Körper in der Lage ist mehr Sauerstoff aufzunehmen.

Gibt es auch Nachteile?

Natürlich kann es passieren, dass nicht gleich alle Muskelgruppen gleichmäßig beansprucht werden, was aber reine Übungssache ist. Ebenso benötigt man bei dieser Art von Training eine hohe Motivation gepaart mit Disziplin, um schnell Erfolge sehen zu können.

Wer allerdings Spaß an Bewegung und Sport hat und eben gerne schnell Erfolge sieht, wird HIIT lieben.