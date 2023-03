Verkehrswende in Baden-Württemberg Ist die 1. Klasse im Regionalverkehr von gestern?

Die Grünen in Niedersachsen wollen die 1. Klasse im Regionalverkehr abschaffen. Auch in Baden-Württemberg sind Züge und S-Bahnen in zwei Klassen aufgeteilt. Aus gutem Grund, sagt ein Grüner aus Filderstadt.