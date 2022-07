11 Vater und Tochter: Wolfram Koch als Prospero, Linn Reusse als Miranda. Szene aus Shakespeares „Der Sturm“ bei den Bregenzer Festspielen. Weitere Eindrücke aus der Inszenierung von Jan Bosse in der Bildergalerie. Foto: Bregenzer Festspiele/Armin Smailovic

Der Stuttgarter Regisseur Jan Bosse inszeniert in Bregenz Shakespeares „Sturm“ mit dem „Tatort“-Kommissar Wolfram Koch in der Hauptrolle. Und so ist der Abend geworden.















Link kopiert

Was nicht alles ein Strick sein kann: ein Schiffstau, eine Schaukel, eine Hängematte, eine Liane, eine irre Cobra aus Hanf. Und in der Masse, in der sie vom Bühnenhimmel herabbaumeln, auch dies: Schicksalsfäden, die jemand in der Hand hält.