1 Dieser Anblick steht bald wieder bevor: Ein partielle Sonnenfinsternis, hier vom 20. März 2015 auf dem Gutenbergplatz in Mainz. Foto: pa/Fredrik von Erichsen

Zwar werden in Stuttgart nur wenige Prozent der Sonnenscheibe vom Neumond bedeckt, doch ein Blick in den Himmel kann sich durchaus lohnen: Der Juni bietet eine partielle Sonnenfinsternis. Auch sonst tut sich am nächtlichen Sternenhimmel einiges.

Stuttgart - Das herausragende Himmelsereignis ist in diesem Juni das kosmische Schattenspiel einer ringförmigen Sonnenfinsternis, die in ihren partiellen Phasen von ganz Deutschland aus beobachtet werden kann. Am 10. Juni tritt um 12:53 Uhr die Neumondphase ein. Nur 18 Stunden vorher kreuzt der Mond die Erdbahnebene von Süd nach Nord, weshalb sein Schatten auf die Erde fällt. Da der Mond am 8. Juni mit einer Distanz von 406 230 Kilometer seinen erdfernsten Bahnpunkt passiert, erreicht seine Kernschattenspitze die Erdoberfläche nicht. Der dunkle Neumond erscheint daher etwas kleiner als die Sonnenscheibe – und es kommt zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Um die schwarze Neumondscheibe erscheint ein heller Ring. Der Neumond bedeckt die Sonne nicht vollständig, sondern nur zu 89 Prozent.