11 Roger Federer mit der Trophäe, die er am häufigsten in Händen hielt: Der Schweizer siege achtmal auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Roger Federer ist 41 Jahre alt und sein Körper macht die großen Belastungen im Profi-Tennis nicht mehr mit – der 20-malige Grand-Slam-Sieger wird nur noch ein Turnier spielen und tritt dann zurück.















Einer der ganz, ganz Großen im Tennis hat seinen Abschied in der kommenden Woche angekündigt. Der Laver-Cup in London wird der letzte Auftritt des 41-Jährigen auf der ATP-Tour werden. „Ich habe hart gearbeitet, um wieder voll in Form zu kommen. Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig“, schrieb der Schweizer in einem emotionalen Abschiedsbrief.

Der „Maestro“ stand 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, davon die Rekordzahl von 237 Wochen in Serie – er ist der erste Spieler, der dreimal drei Grand-Slam-Titel in einer Saison gewann (2004, 2006 und 2007) und ist einer von acht Spielern, die im Laufe ihrer Karriere alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen haben. Mit acht Einzeltiteln ist er Rekordsieger in Wimbledon Championships, er gewann sechsmal die Australian Open und fünfmal die US Open sowie einmal die French Open. Wir haben die wichtigsten seiner Siege in der Bildergalerie gesammelt.