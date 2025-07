„Der Salon“ in Esslinger Altstadt: Ungewöhnlicher Weg zur Friseurin – „Jetzt Chefin meiner Mutter“

1 Gaby Demmelhuber (links) und Jimalee Friesen an der neuen Rezeption Foto: bs

Eine ganze Weile waren die Türen im Friseursalon Top Hair in der Esslinger Wagnerstraße 19 verschlossen, am Samstag, 19. Juli, feiert das Friseurgeschäft Wiedereröffnung – unter neuer Leitung. Jimalee Friesen übernimmt den 42 Jahre alten Salon von Gaby Demmelhuber, ihrer Mutter, und setzt so eine Familientradition fort. Damit ist Der Salon einer der wenigen Friseurläden, der noch in Familienbesitz ist.

Wer den Friseursalon im kleinen Häuschen in der Wagnerstraße kennt, reibt sich jetzt verwundert die Augen. Der Raum ist in frischen pastelligen Tönen gestrichen, Trennwände sind entfernt und so mehr Raum geschaffen worden. Die ursprüngliche, gemütlich und familiär wirkende Atmosphäre bleibt jedoch erhalten. So gibt es einen Tisch mit Sitzgelegenheiten und Lesestoff sowie Spiele für Kinder. Aber der Name ist neu: „Aus Top Hair ist Der Salon geworden“, sagt Jimalee Friesen. „All das, der neue Name, der Umbau, war mir sehr wichtig, da ich ja jetzt in der Verantwortung bin“, fügt sie hinzu.

Top Hair macht seit 1982 in Esslingen die Haare schön

Beide, Mutter und Tochter, erzählen von einem nicht immer einfachen Prozess des Übergangs. „Ich musste lernen loszulassen“, sagt Gaby Demmelhuber. „Nicht nur als Chefin, sondern auch als Mutter.“ Für Jimalee Friesen stellt sich die Situation ähnlich dar. „Ich bin Tochter, aber jetzt bin ich die Chefin meiner Mutter.“ Über die zurückliegenden Monate und die Aufarbeitung mancher Fragen können beide jetzt aber gelöst lachen und witzeln über ihre neue Situation. Anlass für Witzeleien war wohl auch die Namensfindung. Jimalee Friesen berichtet von Interpretationen ihres Nachnamens, den manche Leute als Synonym für Frisuren verstanden und „Jimalees Friesen“ für einen passenden Salonnamen gehalten haben.

Familie war immer ein Thema. Gaby Demmelhuber ist in diesem Jahr seit 50 Jahren im Beruf und hat ihren Laden im Jahr 1983 eröffnet. Ein Jahr nach Saloneröffnung ist ihre jüngere Schwester Iris Demmelhuber miteingestiegen. Nach der Geburt ihrer Tochter Jimalee im Jahr 1986 fand sich die Friseurmeisterin bald als Alleinerziehende wieder. Auch da stand die Familie mit Kinderbetreuung und Vertretungen fest zusammen, sodass der Laden weiterlaufen konnte.

Beste Friseurmeisterin – ganz ohne klassische Ausbildung

Dass Jimalee Friesen, seit vergangenem Jahr Friseurmeisterin, in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, ist eigentlich einem Zufall zu verdanken. Nach dem Abitur wartete sie auf einen Studienplatz in Innenarchitektur und jobbte währenddessen im Laden. Das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie sich an einer privaten Hair-Styling-Akademie bewarb, Kurse belegte und – ganz ohne den üblichen Ausbildungsgang – vor der Handwerkskammer Stuttgart als Beste ihre Prüfung ablegte.

Gaby Demmelhuber wird weiter im Laden arbeiten als Angestellte ihrer Tochter ebenso ihre Schwester Iris Demmelhuber. Auch Azieb Negash wird dem Team weiter angehören. Neu ist Katrin Nagel, die an der neu eingerichteten Rezeption die Kunden begrüßen wird.