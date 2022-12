Richtfest am neuen Campus Weststadt

1 Zahlreiche Handwerker, Beschäftigte der beteiligten Planungsbüros und Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule haben gemeinsam das Richtfest begangen. Foto: Roberto Bulgrin

Für den Neubau vom Campus Neue Weststadt der Hochschule Esslingen ist Richtfest gefeiert worden. Dort investiert das Land 146 Millionen Euro. Der Hochschulbetrieb am neuen Standort soll im Herbst 2025 beginnen.















Eine prächtige Richtkrone schwebt über dem Innenhof des neuen Campus. Während die Bänder im Wind flattern, versammeln sich im Innenhof des künftigen Hochschulneubaus die Arbeiter, die den Rohbau vorangetrieben haben. Nur gut ein Jahr nach der Grundsteinlegung haben sich zwischen den Esslinger Stadtwerken und den Bahngleisen an der Esslinger Südtangente lauter graue Riesen in die Höhe geschoben. Die Adresse lautet: Eugenie-von-Soden-Straße 38 und ist eine Verbeugung vor der 1858 in Esslingen geborenen Schriftstellerin und Frauenrechtlerin.