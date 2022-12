8 Der Rittersaal im Köngener Schloss aus dem 16. Jahrhundert ist eines der herausragenden Kulturdenkmale im Land Baden-Württemberg. Foto: Ines Rudel

Die Sanierung des Rittersaals im Köngener Schloss war ein Kraftakt. Jetzt wird der Raum aus dem 16. Jahrhundert für private Feiern und für Kulturabende genutzt.















Vorsichtig streicht der Restaurator Hans Cabanis über das Wandgemälde im Rittersaal des Köngener Schlosses. Das Bildnis von Romulus und Remus, die der Sage nach als Gründer Roms galten, ist an vielen Stellen vom Putz verdeckt oder verblichen. „Wir durften die weißen Flächen nicht rekonstruieren“, sagt der Restaurator, der die Bilder mit seiner Frau Anette überarbeitet hat. Farbige Konturen haben die beiden mit feinem Pinselstrich erneuert. Der Denkmalschutz mache da jedoch sehr strenge Auflagen. Da erinnert sich Cabanis an so manche heftige Diskussion. Heute wird der Saal für kulturelle Veranstaltungen ebenso genutzt wie für private Hochzeiten.