8 Dienstagnachmittag in der Schleyerhalle: Die ersten Kinder und ihre Eltern bekommen vor dem Piks mit dem neuen Impfstoff eine Beratung. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

In der Schleyerhalle haben die Kinderimpfungen schon am Dienstag begonnen. Das Kinderhospital Olgäle folgt am Donnerstag. Auch viele der Stuttgarter Kinderärzte beteiligen sich an der Impfkampagne.















Stuttgart - Das Impfen von Kindern gegen das Coronavirus nimmt in Stuttgart schneller Fahrt auf als zunächst gedacht. Die neue Impfambulanz in der Schleyerhalle hat bereits am Dienstagnachmittag in großem Umfang damit begonnen, Kinder zu immunisieren. Das städtische Kinderhospital Olgäle startet am Donnerstag. Und auch viele niedergelassene Kinderärzte haben den neuen Impfstoff bestellt und beteiligen sich.