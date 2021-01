1 Mit Narrenbaum im eigenen Garten und Clownsmaske macht Ronald Witt das Beste aus der Situation. Foto: Ines Rudel

Mit einer politisch brisanten Büttenrede im Netz hat der Neuhäuser Narrenpräsident Ronald Witt die Fasnet eröffnet. Jetzt tüftelt er mit seinem Team an einer digitalen Prunkfestsitzung und besucht ältere Mitglieder.

Neuhausen - Ein neues Prinzenpaar durften die Neuhäuser Narren in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht küren. Dafür hat Präsident Ronald Witt alias Bauzemichel im Netz zum Fasnetsauftakt am 11. 11. 2020 der Bundespolitik kräftig eingeschenkt – wie auch den Gemeinderäten, die mit Bürgermeister Ingo Hacker im Dauerzoff sind. Sein Auftritt bildet den Auftakt einer digitalen Fasnetskampagne, mit der der Narrenbund Neuhausen (NBN) die Fasnet trotz aller Corona-Beschränkungen gebührend feiern will. „Dass wir alle Live-Veranstaltungen bereits vor Monaten abgesagt haben, ist in Zeiten der Pandemie der einzig richtige Schritt“, sagt Witt. Da wollte der Narrenbund als einer der größten Vereine im Land mit gutem Beispiel vorangehen. Dennoch wollen er und sein Team mit einer Online-Prunksitzung und vielen anderen Aktionen die Fasnet feiern.