9 Der Motor eines Minicars Foto:

Serie „Mein Ding“: Sammeln, Sporteln, Kochen – es gibt viele Beschäftigungen, mit denen sich die Freizeit gestalten lässt. In unserer Serie stellen wir Menschen mit besonderen Hobbys vor. Heute: Kai Schaal aus Nufringen, der mit Minicars ins Rennen geht.















Kai Schaal fährt hart am Rand – nur so ist es zu erklären, dass die Stöße von der Bande her das Differenzial kaputt gemacht haben. Mit einem „Chr Chr Chr“ verabschiedete sich das Renngetriebe unter der bulligen Kraft des Elektromotors beim letzten Training. Jetzt muss die Technik ran, um das Fahrzeug bis zum nächsten Duell wieder flott zu machen.