1 Uwe Keller lebt seine künstlerische Begabung sowohl als Maler als auch als Fotograf aus. Foto: /Gaby Weiß

Der Esslinger Künstler Uwe Keller lebt seine kreative Begabung malend und fotografierend aus. Er schätzt sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der beiden Kunstsparten.















Link kopiert

Manch einer malt leidenschaftlich – und das so gut, dass seine Zeichnungen und Gemälde in Ausstellungen gezeigt werden. Ein anderer fotografiert begeistert – und das so erfolgreich, dass seine Aufnahmen Preise gewinnen. Uwe Keller macht beides. Der 71-jährige Esslinger lebt seine kreative Begabung in Malerei und Fotografie aus. Und die beiden künstlerischen Genres befruchten sich gegenseitig: So erinnert ein großformatiges Gemälde architektonischer Strukturen an eine fotografische Mehrfachbelichtung. Und die Fotografie eines kleinen, mit Nebelschwaden verhangenen Sees mutet an wie ein Gemälde.