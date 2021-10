1 In Rainer Hoffelners akribisch aufgeräumtem Atelier entstehen Bilder, die eine mitreißend positive Energie ausstrahlen. Foto: Petra Bail

Rainer Hoffelner ist ein international gefragter Künstler. In seinem Lenninger Atelier entstehen Bilder für Ausstellungen in Miami und Peking. Corona hat ihm manches Ausstellungsprojekt verhagelt, doch seine Medienpräsenz ist ungebrochen.















Esslingen - Sein Markenzeichen hat ihn berühmt gemacht: Rainer Hoffelner versieht jedes seiner Bilder mit kleinen, springlebendigen Tuschefiguren. Strichmännchen waren es zu Beginn. Doch der Künstler, der sein Atelier in Lenningen hat, ist am Puls der Zeit. Zu den Männchen haben sich Weibchen gesellt „Wenn man’s gar nicht erkennt, sind’s die Diversen“, scherzt der vielseitige Mann, der es versteht, sich und seine Arbeit wirkungsvoll in Szene zu setzen. Das ist neben der exquisiten Optik etwas, was den gebürtigen Nürtinger auszeichnet: eine mitreißend positive Grundeinstellung zum Leben. Diese Energie spürt man auch in den Bildern. Das ist es, was die Menschen nach den einschränkenden Lockdown-Zeiten schätzen – und was sie kaufen. Bei seinen Auftragsarbeiten habe er kaum Absatzprobleme gehabt, sagt Hoffelner. Seine Klientel ist gut situiert.