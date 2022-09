Kürbisse vom Nürtinger Rammerthof Heiß begehrte Riesenbeeren

Überall in der Region werden derzeit Kürbisse in allen Größen, Farben und Formen angeboten. Sie eignen sich zum Essen, Schnitzen oder als Dekoration. Was manche überraschen mag: Kürbisse gelten als die größte Beere der Welt.