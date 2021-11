1 Christian A. Koch im Monolog. Foto: Tobias Metz

Das Scheitern eines Musikers hat Patrick Süskind in „Der Kontrabass“ thematisiert. Marcel Keller hat den tragikomischen Stoff an der Esslinger Landesbühne inszeniert.















Link kopiert

Esslingen - Das Leben eines mittelmäßigen Orchestermusikers hat Patrick Süskind in seinem Einakter „Der Kontrabass“ aus dem Jahr 1981 untersucht. Noch immer ist die große Studie eines kleinen Mannes an deutschsprachigen Bühnen sehr beliebt. Marcel Keller bringt den Monolog nun am 5. November im Podium der Württembergischen Landesbühne Esslingen auf die Bühne. Der Schauspieler Christian A. Koch hat für die tragikomische Rolle Unterricht auf dem Instrument genommen. In Orchestern steht diese Besetzung stets im Hintergrund.