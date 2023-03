13 Tohru Nakamura, 39 Jahre alt, ist mit dem besten aller Welten aufgewachsen: In Bayern mit schwäbischen Großeltern mütterlicherseits und einem japanischen Vater. Foto: /Ramon Haindl

Der Koch Tohru Nakamura ist mit der schwäbischen, bayerischen und japanischen Kulinarik aufgewachsen und hat die französische Haute Cuisine gelernt. Ein Besuch in der schicken Schreiberei mitten in München, in der es alles außer Sushi gibt.















„Original japanische Küche“ lautet der Titels eines Kochbuchs aus dem Jahr 1987. Das Cover ist in diesem typischen 80er-Jahre-Design gehalten, der Untertitel: „gekonnt zubereiten, elegant servieren“. Restaurantleiterin Julia Kolbeck bringt es an den Tisch und erklärt, dass mit genau diesem Kochbuch Tohru Nakamuras schwäbische Mutter die japanische Küche erlernt hat. Darin ist ein Rezept für Okonomiyaki, eine Art Pfannkuchen, der an diesem Abend in der Highend-Variante serviert wird.