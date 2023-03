Prozess gegen „Reichsbürger“ in Stuttgart Angeklagter: Keine Erinnerung an Auto-Attacke

Ein mutmaßlicher „Reichsbürger“ steht vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart, weil er einen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben soll. Vor Gericht gab der 62-Jährige an, keinerlei Erinnerungen an den Vorfall zu haben.