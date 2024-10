Interview mit Horst Reutter: Zauberkünstler aus Esslingen erweckt Magie zum Leben

1 Horst Reutter liebt es, dem Publikum magische Tricks auf Augenhöhe zu präsentieren und die Zuschauerinnen und Zuschauer in seine Nummern einzubeziehen. Foto: privat

Zauberkunst hat viele Gesichter: Manche bevorzugen den großen, spektakulären Auftritt – der Esslinger Horst Reutter liebt es, seine Tricks in kleiner Runde zu präsentieren, wie er im Gespräch erläutert. Nun startet er eine neue Reihe, in der junge und arrivierte Künstler Close-up-Zauberei zeigen.











Link kopiert

Als Chef des städtischen Schul- und Sportamts musste Horst Reutter zuweilen auch ein bisschen „zaubern“, wenn in der Bildungspolitik kreative Lösungen gesucht wurden. Mit seinem Hobby hatte das allerdings wenig zu tun: Seit jungen Jahren frönt der heute 72-Jährige der Zauberkunst – seine Leidenschaft gehört der Close-up-Zauberei, die ihre Tricks dem Publikum hautnah präsentiert. Um dieses Genre in Esslingen zu etablieren und jungen Kollegen ein Forum zu bieten, startet Reutter am Freitag eine neue Reihe. Im Gespräch mit unserer Zeitung lüftet der Zauberkünstler seine Geheimnisse.