Als „Der Mann mit dem Hut" möchte Ralf Weinberger bei den Leserinnen und Lesern seiner Bücher im Gedächtnis bleiben. Foto: Ines Rudel

Ralf Weinberger ist ein Tausendsassa. Ob als Kanu-Käpt’n, Schauspieler, Heilpraktiker, Zauberkünstler oder Coach – er sprüht nur so vor Ideen. Nun gibt er in Liveauftritten und Büchern Tipps, wie sich das eigene Gedächtnis trainieren lässt.















Ralf Weinberger hat schon so viel erlebt und gemacht, dass sich damit bequem zwei spannende Biografien bestreiten ließen: Er war Extremsportler, hat in großen Firmen gearbeitet, er hat Kanutouren auf den Esslinger Kanälen etabliert, er hat schon vor vielen Jahren den Weihnachtsmarkt um mittelalterliche Facetten bereichert, er war Darsteller in fernöstlichen Actionfilmen, er steht als Zauberkünstler auf der Bühne, er arbeitet als Teamcoach, Gedächtnistrainer und Heilpraktiker. Vor allem aber sprüht der 59-Jährige vor Ideen und bringt immer neue Projekte auf den Weg. Zuletzt hat sich Weinberger auch als Autor einen Namen gemacht: In seinen Büchern zeigt er, wie man „Raus aus der negativen Denkspirale“ kommen und „Positiv den Tag erleben“ kann. Und er verrät, wie man „In drei Minuten zum Profi-Gedächtnis“ gelangen und wie ein Superhirn denken kann.