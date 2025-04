Der Esslinger Frühling als „Familienparadies“: Auf der Spielmeile sind Kreativität und Geschicklichkeit gefragt

1 Gerade die zahlreichen Geschicklichkeitsspiele erfreuen sich beim Esslinger Frühling großer Beliebtheit. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Bummeln und stöbern, einkaufen und genießen: Beim Esslinger Frühling ist eine Menge geboten, auch und gerade für Familien. Im Heiges-Spieleparadies auf dem Hafenmarkt können am Wochenende alle Altersklassen etwas erleben.











Der Esslinger Frühling ist nicht zuletzt auch ein großes Familienfest. Zahlreiche Programmpunkte sind für Kinder und Erwachsene gleichermaßen spannend. Zahlreiche Geschäfte und Standbetreiber, aber auch die große Mobilitätsschau haben für jung und alt etwas zu bieten – zum Anschauen ebenso wie zum Mitmachen.

Maßgeschneidert für Familien ist darüber hinaus das Heiges-Spieleparadies auf dem Hafenmarkt. An zahllosen Stationen, viele davon unter den bunten Zelten und Pavillons der Esslinger Spezialisten von Spiel-o-Top, kann dort gebaut, gebastelt, gewerkelt, getüftelt und natürlich gespielt werden.

Noch mehr Angebote für kleinere Kinder

Jens Walter, der zusammen mit seinem Vater Andreas die Geschäfte des alteingesessenen Esslinger Spielwarenhauses Heiges führt, blickt jedenfalls mit großer Vorfreude auf anstehende Wochenende. „Das Wetter soll ja so werden, wie man es sich nur wünschen kann, und deshalb hoffen wir auf einen vollen Esslinger Frühling.“

Walter macht deutlich, dass das Heiges-Spieleparadies dabei an die Tradition der vergangenen Veranstaltungen folgt, aber auch Neues ausprobiert. „Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage gerade was Angebote für kleinere Kinder angeht, immer größer wird und haben uns dafür gerüstet“, sagt Walter. So werde es zahlreiche Möglichkeiten geben, an denen sich auch schon Dreijährige vergnügen könnten.

Auch beim Gegeneinander geht es um das Miteinander

Groß geschrieben werden im Spielparadies, wie üblich, Geschicklichkeit und Kreativität. „Vor allem gibt es viele Dinge, die nicht überall zu finden sind und die man nicht einfach mal so zuhause hat“, betont der Heiges-Chef. Den einen großen Renner gebe es aus seiner Sicht nicht. Sehr beliebt seien jedoch die historischen Spiele, die Kletterwand und der große Kugelparcours. „Und natürlich alle Spiele, bei denen es gegeneinander geht“, fügt Walter hinzu.

Dass hierbei dennoch das Miteinander von Klein und Groß und der gemeinsame Spaß im Vordergrund stehen, wird der Esslinger Frühling sicherlich einmal mehr zeigen. Denn beim Balancieren, beim Kobeln oder beim Sich-an-etwas-Erinnern hat der Nachwuchs häufig den Vorteil auf seiner Seite