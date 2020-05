Die Kinobranche guckt in die Röhre

1 In Corona-Zeiten ein Event mit Kultcahrakter: Autokino auf einem Parkdeck in Esslingen-Weil Foto: Ines Rudel

In Rekordzeit haben findige Manager und Unternehmer Autokinos aus dem Boden gestampft. Der Zuspruch des Publikums ist groß. Die Kinobetreiber selber sind in den seltensten Fällen am Geschäft beteiligt, viele fürchten um ihre Existenz.

Stuttgart - Tot, begraben und vergessen war die Geschäftsidee des Autokinos, nachdem in deutschen Haushalten das Farbfernsehen Einzug gehalten hatte. Mit der Coronakrise aber kam es zu einer Blitzauferstehung in vielen Städten und Gemeinden des Landes. Wo ein Flugfeld oder ein Messegelände ist, so scheint es, stehen inzwischen auch Großbildleinwände. Besucher berichten von langen abendlichen Autoschlangen, die Filmangebote werden massenhaft angenommen.