1 In seiner Rolle als „Bergdoktor“- Dr. Martin Gruber begeistert Hans Sigl seit 2008 die Zuschauer. Foto: ZDF und Erika Hauri/Erika Hauri

Von der beliebten TV-Serie „Der Bergdoktor“ wurden bereits 16 Staffeln gedreht, eine weitere ist in Arbeit. Doch wo genau wird das TV-Urgestein überhaupt gedreht?















Link kopiert

Seit 2008 läuft die beliebte Fernsehserie „Der Bergdoktor“ nun schon erfolgreich im ZDF. Die Geschichten rund um Dr. Martin Gruber, der von Hans Sigl gespielt wird, und seine Familie sorgen immer wieder für Spannung und viele emotionale Momente.

Im April 2023 haben die Dreharbeiten zur 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ begonnen. Wann genau die Staffel im TV starten wird, ist noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß laufen die neuen Folgen immer Anfang des neuen Jahres. Aktuell steht auch noch nicht fest, wie viele Folgen die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ umfassen wird. In der Vergangenheit hatte „Der Bergdoktor“ immer zwischen sieben und 14 Episoden pro Staffel.

Wo „Der Bergdoktor“ gedreht wird

Die Landschaften bei „Der Bergdoktor“ lösen bei vielen Zuschauern Urlaubsgefühle aus. Doch wo genau wird die TV-Serie eigentlich gedreht? Feste Drehorte sind Ellmau, Going, Scheffau und Söll in der Region Wilder Kaiser in Tirol. Der Hof Hinterschnabel in Ellmau dient als Drehort für alle Szenen in der Arztpraxis. Fans können den Schauplatz im Sommer jeden Dienstag und Freitag besichtigen. Der Film-Gasthof „Wilder Kaiser“ von Wirtin Susanne Dreiseitl, gespielt von Natalie O’Hara, liegt im zwei Kilometer von Ellmau entfernten Going. Essen kann man als Besucher dort aber leider nicht, denn der Hof beherbergt in der Realität gar kein Restaurant, weshalb dort auch nur die Außenaufnahmen der TV-Serie gedreht werden. Die Innenaufnahmen von dem Film-Gasthof werden stattdessen im Restaurant Föhrenhof aufgenommen- das liegt ebenfalls in Ellmau.

Der Österreicher Hans Sigl, der die Titelrolle der TV-Serie spielt, sprach Anfang des Jahres mit unserer Zeitung darüber, wie „Der Bergdoktor“ in den vergangenen Jahren immer erfolgreicher wurde. „Als wir angefangen haben, war den Zuschauern der Titel ,Der Bergdoktor’ noch von Sat.1 bekannt. Das war eher für ältere Herrschaften.“, sagte er im Interview, „dann haben die Omas aber mit den Enkeln und die Kinder mit den Eltern geschaut. So haben wir die Familie erobert. Dann kamen die jungen und auch die männlichen Mitglieder der Familie hinzu. Mittlerweile setzen sich alle freiwillig vor den Fernseher.“