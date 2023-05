7 Lisa, Chiara und Angelina (von links) vor der Entscheidung. Foto: RTL

Die Kandidatinnen von „Der Bachelor“ zeigen bei den Homedates ihr alltägliches Umfeld. Doch ausgerechnet die Mutter einer Kandidatin löst mit einem Kommentar Zweifel bei David aus.















Die Reise an paradiesische Orte in Mexiko oder Brasilien ist bei „Der Bachelor“ auf RTL vorbei. Der nächste Aufenthaltsort für den Stuttgarter David ist Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Für Kandidatin Angelina, die in der kleinen Stadt wohnt, ist ihre Heimat allerdings ebenfalls ein paradiesischer Ort. Im Schneegestöber läuft sie mit David eng umschlungen durch die Straßen. „Menschen mögen unterschiedliche Orte“, antwortet David ausweichend auf die Frage, ob auch Albstadt ein Paradies sei.

In der zehnten Folge stehen die sogenannten Homedates an und David besucht die verbliebenen drei Kandidatinnen in ihrer Heimat und lernt ihr Umfeld kennen. Im Fall von Angelina trifft David zunächst auf ihre beste Freundin und ihre Schwester, anschließend besuchen sie noch Angelinas Vater in seinem Restaurant. Mit ihnen allen fühlt sich David merklich wohl. Doch noch während er mit Angelina auf dem Sofa ihrer Wohnung kuschelt, wird ihm das Absurde der Situation bewusst. Denn an den folgenden Tagen wird er ganz ähnliche Situationen mit zwei weiteren Frauen erleben, zu denen er ebenfalls eine tiefere Bindung aufgebaut hat. „Ich bin froh, dass es zu Ende geht“, sagt Angelina mit Blick auf das nahende Finale.

Chiaras Mutter lässt erneut Zweifel bei David aufkommen

Zuvor besucht David aber noch Lisa in Potsdam, wo er ihren Bruder und ihre Freundin kennenlernt. Auch hier bleibt noch Zeit für Zweisamkeit und David hadert erneut mit seinen Gefühlen. Für die anstehende Entscheidung hätte er gerne „mehr Zeit“.

Doch schon geht es weiter nach Soest, wo die inzwischen in München lebende Chiara aufgewachsen ist. Chiara hatte sich schon in der vorangegangenen Folge auf die Homedates gefreut und konnte es kaum erwarten, David ihre Mutter, ihren Stiefvater und ihre Freundin vorzustellen. Doch ausgerechnet Chiaras Mutter, die ihre geliebte Tochter bestmöglich unterstützen will, sagt den Satz, der David erneut zweifeln lässt. Sie erzählt, wie sie auf die Nachricht, dass Chiara an der Sendung teilnimmt, reagiert hat: „Ich hab erst mal nur geweint, weil ich wusste, dass damit auch einer ihrer Träume in Erfüllung geht.“ Ging es Chiara also darum, an einem Fernsehformat teilzunehmen, das ihr schon immer gut gefiel? Oder will sie ihre große Liebe finden? Und spielt das alles überhaupt eine Rolle?

Davids Mutter ist mit allen drei Frauen einverstanden

Als Unterstützung holt David seine Mutter dazu und stellt ihr die drei Kandidatinnen vor. Die Stuttgarterin gibt zu, dass sie zunächst überrascht war, als sie von Davids Bewerbung als Bachelor erfuhr. „Ich hatte ihn eher bei ‚Ninja Warriors’ gesehen“, sagt sie. Mit der Wahl seiner Frauen ist sie allerdings zufrieden: „Alle drei fand ich super.“

Doch Davids Entscheidung ist getroffen. Bei der zehnten Nacht der Rosen erhält Chiara keine der begehrten Blumen mehr. Zu stark waren wohl Davids Zweifel an ihr. Angelina und Lisa werden dagegen im Finale um Davids Zuneigung buhlen.

RTL zeigt am Mittwoch, 10. Mai, um 20.15 Uhr das Finale. Anschließend gibt es das Wiedersehen mit David und den Kandidatinnen, moderiert von Frauke Ludowig. Dabei wird die Frage geklärt, ob David und seine Auserwählte noch ein Paar sind.