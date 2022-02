1 Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann beim ersten Aufeinandertreffen Foto: RTL

Stuttgart - Normalerweise überreicht der Bachelor – in diesem Jahr Dominik Stuckmann – am Ende einer jeden Folge Rosen an die Kandidatinnen, die er weiterhin kennenlernen möchte. Doch auch die Frauen steigen ab und an vor der Nacht der Rosen freiwillig aus dem Datingformat aus, oft, weil es einfach nicht gefunkt hat. Der plötzliche Abgang von Kandidatin Vivian Boesveld hatte in der zweiten Folge aber ganz andere Gründe.

Per Videobotschaft verabschiedete sich die 28-Jährige vom Bachelor. „Ich muss dir leider mitteilen, dass ich heute die Villa verlassen muss. Es geht um meinen Sohn, mein Sohn braucht mich und deshalb muss ich sofort nach Hause fliegen.“ Struckmann hatte erst jetzt erfahren, dass das Model alleinerziehende Mama ist. Er reagierte verständnisvoll, die Familie gehe natürlich vor. Nähere Details zum Aus des Models erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst nicht.

Boesveld: Mein Sohn geht immer vor

Nun sprach Boesveld gegenüber RTL über die Hintergründe ihres Abschieds. „Meine Reise beim Bachelor musste ich leider vorzeitig beenden, weil mein Sohn Elyas krank wurde und er seine Mama brauchte“, so die ehemalige Kandidatin. Der Dreijährige habe unter einer starken Lungenentzündung gelitten, mittlerweile gehe es ihm wieder gut.

Ihre Entscheidung bereut sie bis heute nicht. „Natürlich war es auch schade, dass ich Dominik dadurch nicht weiter kennenlernen konnte, allerdings geht mein Sohn immer vor und ich hätte keinen Tag länger ruhig in der Villa verbringen können.“