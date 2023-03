1 Dieses Foto von 1890 zeigt eine Teilansicht des Gebäudes Hirschstraße 9 (rechts), wo Helene Baruch lebte und ihr Textilgeschäft hatte. Im Jahr der Aufnahme war dort auch das Tapeziergeschäft Julius Großmann zu finden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski, Stadtarchiv

Vor 150 Jahren war Stuttgart Schauplatz antisemitischer Krawalle. Drei Tage lang kam es zu Kämpfen mit der Polizei und zur Zerstörung von jüdischen Läden.















Es ist der 25. März 1873, in Stuttgart bricht ein sonniger Frühlingstag an. Nichts deutet auf den Knall hin, der die Stadt bald erschüttern, drei Tage lang in einen Ausnahmezustand und die jüdische Bevölkerung in Schrecken versetzen wird.