In Stein gemeißelte Biografien

Der Alte Friedhof in Köngen atmet Geschichte

8 Das historische Leichenhäusle steht an der Mauer des Alten Friedhofs in Köngen. Foto: Ines Rudel

Neben den historischen Grabsteinen auf dem Alten Friedhof in Köngen gibt es einen Spielplatz. Die verbliebenen Grabsteine erinnern an die Geschichte bedeutender Menschen, die Köngen geprägt haben.

Köngen - Die Jahreszahl 1633 steht über dem Eingangstor zum Alten Friedhof in Köngen. Sie verweist auf die Historie der Begräbnisstätte. Der Geschichts- und Kulturverein hat bedeutende Grabmale mit Tafeln versehen. Neben diesen Stätten und den zwölf Kriegsgräbern gibt es einen Spielplatz. Beide Bereiche sind getrennt. „Der Spielplatz wird sehr gut angenommen“, sagt Ursula Koch. Die stellvertretende Chefin des Bauamts findet es schön, Gegenwart und Geschichte an dem besonderen Ort an der Kreuzung der Unterdorf- und der Plochinger Straße zu verbinden.