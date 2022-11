1 Hypnose könne den Menschen mehr Zuversicht und ein positives Lebensgefühl vermitteln, sagt der Fachmann Joe Orszulik. Foto: imago images//Andrey Popov

Der Aichwalder Hypnotiseur Joe Orszulik ist überzeugt, dass unsere Gedanken unser Wohlbefinden beeinflussen. Bei der Volkshochschule bietet der 52-Jährige entsprechende Veranstaltungen an, die auf großes Interesse stoßen.















Link kopiert

Ein Volkshochschulkurs in Aichwald. Die Teilnehmenden sollen ihren Arm ausstrecken, die Handinnenfläche nach oben halten, und sich einen schweren Stein darin vorstellen. Einige spüren das imaginierte Gewicht. Andere müssen den Arm fallen lassen. Für Viele ist das ein Aha-Erlebnis. Für den Aichwalder Hypnotiseur Joe Orszulik die Probe aufs Exempel. Schließlich ist das Thema des Abends „Du bist, was du denkst – immer! Die Macht deiner Gedanken“. Und der Kurs mit dem Hypnotiseur aus dem Schurwald-Ort ist mal wieder gut besucht. Die Hälfte der Teilnehmenden, vermutet Orszulik, ist generell interessiert. Die andere Hälfte bringe ein konkretes Thema mit. Beispielsweise zwei werdende Mütter, die sich aufgrund ihres bevorstehenden Familienzuwachses mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Eine der Beiden sucht mehr Gelassenheit und innere Ruhe. „Ich liebe das Thema Hypnose. Mir macht das einen Riesenspaß“, sagt Orszulik.

Orszulik will alltägliche Ängste lösen

Die zweistündige Veranstaltung wurde schon öfter von der Volkshochschule (VHS) Aichwald angeboten. „Sie stößt jedes Mal auf großes Interesse“, so Delia Belatti, die Leiterin der VHS. Orszulik, der regelmäßig bundesweit Vorträge für 20 bis 400 Teilnehmer hält, beobachtet seit einigen Jahren einen gleichbleibend hohen Zulauf. Die Pandemie habe daran nichts geändert. Indes vermutet er, die Gesellschaft sei ängstlicher geworden. Hypnose sei wichtiger denn je.

Diese Beobachtung ist gegenläufig zum bundesweiten Trend. Einer Online-Umfrage aus dem Jahr 2016 zufolge liegt der Anteil derjenigen Befragten, die Hypnose ausprobiert haben, bei circa sechs Prozent. Der Hypnotiseur begründet den schlechten Ruf seines Instruments mit der verbreiteten Showhypnose. „Die meisten Menschen kennen Hypnose aus dem Fernsehen, Theater oder Varieté. Sie sehen, wie die Kandidaten lächerlich gemacht werden und der Hypnotiseur Macht über Menschen ausübt“, so der 52-Jährige. Angst vor Hypnose erlebe er auch bei seinen Kunden. Diese fühlten sich zu Beginn der Sitzung oftmals ängstlich und seien mitunter aufgeregt.

Aber speziell alltägliche Ängste, wie Flug- oder Prüfungsangst, will Orszulik lösen. Diese ließen sich vielfach im Rahmen einer vierstündigen Sitzung behandeln. Das Entstehen solcher Ängste erklärt er mit dem Funktionieren des Unterbewusstseins. Dieses höre immer zu. Im Gegensatz zum Bewusstsein unterscheide es nicht zwischen real und fiktiv Erlebtem. Eine Kundin habe Titanic geschaut und daraufhin eine Angst vor Schiffen entwickelt. Der fiktive Katastrophenfilm sei von ihrem Unterbewusstsein als real empfunden worden.

Mehr Zuversicht und ein lockeres Lebensgefühl

„Deshalb stelle ich meinen Kunden die Fragen: Was konsumiert ihr? Mit was füttert ihr euch?“, erzählt Joe Orszulik. In Zeiten der Polykrise schlägt er vor, gezielt und selektiv nach Themen zu suchen. Statt fünf Mal pro Tag Kriegsbilder zu schauen, empfiehlt er, sich auf einmal zu beschränken. Hypnose selbst adressiere sich an persönliche Krisen, nicht an gesellschaftliche Krisen. Dennoch sei sie ein tolles Instrument, um während gesellschaftlicher Krisen zu mehr Zuversicht und einem lockereren Lebensgefühl zurückzukehren.

Die Ursachen persönlicher Krisen liegen laut Orszulik zu 95 Prozent im sogenannten inneren Kind. Erfahrene Verletzungen und Zurückweisungen, wie vor der Klasse bloß gestellt zu werden, führten im Erwachsenenalter zu Panik, beispielsweise vor Vorträgen. Demnach stelle die Stromkrise keinen vordergründigen Grund für Schlafstörungen dar. Jedoch reagiere ein sehr unsicheres inneres Kind verhältnismäßig stärker auf die Strompreiserhöhung.

Die Grenzen von Hypnose sieht Joe Orszulik bei körperlichen Symptomen, die ein Arzt behandeln muss. Außerdem wolle er bei Suchtproblemen lediglich unterstützend zur Seite stehen.

Vom Banker zum Hypnotiseur

Findungsphase

Nach dem Abitur absolvierte Orszulik eine Ausbildung als Bankkaufmann. Während seines Zivildienstes realisierte er, dass dies nicht seine Welt ist. 20 Jahre lang habe er als Musiker gearbeitet. Durch eine Lebenskrise kam er mit Hypnose in Berührung. Sie habe ihm derart geholfen, dass er neugierig geworden sei, wie er sich in diesem Bereich fortbilden kann.

Ausbildung

Infolgedessen absolvierte Oszulik diverse Ausbildungen, wie die Rhetorik-Ausbildung „Neuro Resonanz Practitioner Ausbildung“ und die Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie. Er beschäftigt sich mit Coaching und Innerer-Kind-Arbeit. Seit fünf Jahren hypnotisiert Joe Orszulik hauptberuflich.