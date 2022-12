1 Die Erd- und Bauschuttdeponie Weißer Stein bei Plochingen ist die größte im Landkreis. Auch ihre Kapazität ist bald erschöpft. Foto: Ines Rudel

In nicht mal zehn Jahren sind die Kapazitäten der drei Deponien im Landkreis Esslingen erschöpft. Für die künftige Entsorgung wird ein Ablagerungsvolumen von 3,5 Millionen Kubikmeter benötigt. Wo gibt es so viel Platz?















Link kopiert

Der Bauboom hält an, überall wird saniert, abgerissen oder neu gebaut. Dadurch fällt reichlich Bauschutt und Bodenaushub an. Das meiste Material wird inzwischen zwar recycelt, doch ein nicht verwertbarer Rest muss auf die Deponie. Und hier hat der Kreis Esslingen ein Problem. Die Kapazitäten seiner Erddeponien „Blumentobel“ im Tiefenbachtal bei Beuren, „Weißer Stein“ im Schurwald über Plochingen und „Gründener Wasen“ am Fuße der Schwäbischen Alb bei Weilheim reichen keine zehn Jahre mehr, wenn weiterhin im Schnitt rund 180 000 Kubikmeter Material pro Jahr angeliefert wird.