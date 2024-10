Denzlingen (Kreis Emmendingen): 19-Jähriger schlägt 53-Jährige mit der Faust und drückt sie auf den Boden

1 Ein junger Mann wurde gegenüber einer Frau gewalttätig. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Montag in Emmendingen gekommen. Ein 19-Jähriger wurde gegenüber einer 53-jährigen Frau gewalttätig. Die Polizei sucht Zeugen.











Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Rosenstraße in Denzlingen (Kreis Emmendingen) ist es am Montagmittag gegen 12 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Dabei soll ein 19-jähriger Mann eine 53-jährige Frau mit der Faust geschlagen, an den Haaren gezogen und mit dem Kopf auf den Boden gedrückt haben.

Polizei sucht Zeugen

Erst als zwei Passanten der Frau zu Hilfe kamen, ließ der Mann von ihr ab.

Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07666-93830 entgegengenommen.

