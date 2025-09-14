Denkmaltag in Esslingen: Mit Fontänen und mehr Natur: So wird der Marktplatz aufgehübscht

Zum 1250-jährigen Stadtjubiläum schenkt sich Esslingen die Sanierung seines Marktplatzes. Über Zeitplan und künftige Gestaltung wurde beim „Tag des offenen Denkmals“ aufgeklärt.
Ein wichtiger baulicher Esslinger Gesichtspunkt braucht Schminke. Der Marktplatz erhält eine Rundum-Verschönerungskur. Bis zum Stadtjubiläum 2027 soll die Kosmetikaktion abgeschlossen sein. Wie eines der wichtigsten Esslinger Denkmale aufgehübscht werden soll, verrieten Axel Fricke und Yvonne Bast-Schöning vom Stadtplanungsamt bei einer Stadtführung am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag.