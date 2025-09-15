Denkmaltag in Esslingen: Geschichte und Gegenwart: Bettler helfen bei sozialen Spannungen

1 Ein Bettelorden in der Freien Reichsstadt: Die Franziskanerkirche neben dem Blarer wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Foto: www.foto-elemente.de

Sie kamen, um zu bleiben. Aber dann kam alles anders für die Franziskanermönche in Esslingen. Ihr Gotteshaus, die Franziskanerkirche, steckt dennoch voller Geheimnisse.











Missverständnisse sollten keine aufkommen. „Wir minderen Brüder sind 1237 nach Esslingen gekommen, um zu bleiben“, meißelten die Franziskaner mit der Bescheidenheit eines Bettelordens in lateinischer Sprache an eine der Außenwände ihres Gotteshauses. Das hat zwar nicht geklappt, doch Spuren haben die Mönche dennoch hinterlassen.

Viele Geheimnisse der heutigen Franziskanerkirche neben dem neuen Blarer wurden bei einer Führung im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“ gelüftet. Bundesweiter Termin war am Sonntag, 14. September. Doch in Esslingen gab es bereits am Samstag Veranstaltungen.

Kunsthistorikerin Vanessa Wiesinger stellte ein paar der Geheimnisse der Franziskanerkirche in Esslingen vor. Foto: www.foto-elemente.de

Sie hätte noch viel mehr erzählen können. Doch Kunsthistorikern Vanessa Wiesinger konnte nur einen kurzen Überblick geben. Denn im Anschluss an ihre Führung stand in der Franziskanerkirche ein hervorragendes Auftaktkonzert auch mit Frederique Friess, Robert Bärwald, Jonathan Baer und Anselm Staber an.

Nach der Reformation wurde die Franziskanerkirche anders genutzt

Doch wichtige Eckdaten konnte die Mitarbeiterin der Städtischen Museen ihrer Gruppe vermitteln. Im 13. Jahrhundert brodelte es in Esslingen. Es war zur Stadt erhoben worden, hatte aber auch Probleme wie soziale Spannungen: „Und überall waren Baustellen.“ Das ist in der Gegenwart nicht anders. Doch im 13. Jahrhundert wurde die Franziskanerkirche als frühgotische Klosterkirche errichtet. Die Franziskaner seien ein weltoffener Orden gewesen, so Vanessa Wiesinger, der sich mit Seelsorge, volksnahen Predigten auf Deutsch oder einer Förderung der Künste etwa durch den Glasfensterzyklus in der Kirche um die Bevölkerung kümmerte.

Die Franziskanerkirche wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Nach der Reformation gab es Verfall und Abrisse. Erst ab 1908 wurde sie umfassend restauriert. Foto: www.foto-elemente.de

Sie waren nicht die einzigen. Mehrere Bettelorden waren laut der Kunsthistorikerin in Esslingen angesiedelt: die Klarissen als Frauenorden, die Dominikaner, Augustiner oder die Karmeliter. Zwölf Kapellen gab es in der Neckarstadt. Die Bettelorden, so Vanessa Wiesinger, lebten – wie der Name schon sagt – vom Betteln. Doch etwa die Franziskaner konnten sich auch über großzügige adlige Stiftungen freuen, die den Kirchenbau unterstützten.

Die Franziskanermönche lebten vom Betteln. Auch adlige Stiftungen ermöglichten den Bau der heutigen Franziskanerkirche. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Reformation wurde alles anders: Klöster wurden aufgelöst, die Franziskanerkirche jahrhundertelang für andere Zwecke genutzt. Der letzte Franziskanermönch in Esslingen starb laut Vanessa Wiesinger 1558. Bauwerke des Ordens verfielen oder wurden abgerissen: Zwischen 1908 und 1912 wurden bestehende Bauteile restauriert und wieder als Kirchenraum genutzt. 1929 wurde das Blarer errichtet.