Denkmalpflege in Esslingen: Restauratoren kämpfen auch gegen den Klimawandel

1 Ein neuer Glanz für alte Schätze: Mitarbeitende des Landesamtes für Denkmalpflege wie Karin Schinken (unser Foto) arbeiten mit modernsten Methoden. Foto: Roberto Bulgrin

Heiße Sommer, Schwüle, Starkregen – das Klima verändert sich. Und mit ihm die Arbeit der Bau- und Kunstdenkmalpflege. Sie kämpft nicht nur für den Erhalt von Vergangenem, sondern auch mit aktuellen Problemen wie dem Klimawandel, war am Tag der Restaurierung im Landesamt für Denkmalpflege in der Berliner Straße in Esslingen zu erfahren.

„Der Klimawandel wirkt sich an historischen Gebäuden in unterschiedlicher Weise aus – auf die Gebäudehülle, aber auch auf den Innenraum“, erklärt Kristina Holl vom Landesamt. Der Starkregen etwa könne Überschwemmungen verursachen, die der gesamten Gebäudesubstanz schadeten. Im Innenraum fördere der Anstieg von Feuchtigkeit zudem das Schimmelrisiko.

Geduldige Kleinarbeit gehört auch dazu – wie das Betrachten eines frühmittelalterlichen Eisenmessers in Textil durch ein Mikroskop. Foto: Roberto Bulgrin

Hitze ist auch nicht besser. Hohe Temperaturen und lange Trockenperioden wirken sich laut der Fachfrau ebenfalls negativ auf die Gebäude aus. Durch den Rückgang des Grundwassers etwa könne es zu Setzungsrissen und statischen Problemen kommen: „Die historische Ausstattung im Innenraum reagiert auf zu geringe relative Feuchte mit Rissen oder Spannungen in den Materialverbünden, die dann zu einem Substanzverlust führen können.“

Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen im Fokus des Interesses

Beim Tag der Restaurierung am Sonntag konnten Besucher Mitarbeitenden des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium (RP) Stuttgart über die Schulter schauen oder sich an Mitmachangeboten, Vorträgen und Führungen beteiligen. Ziel des Tages ist es laut RP, Menschen jeden Alters für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und zu zeigen, was für eine wichtige Rolle Restauratorinnen und Restauratoren bei der Erhaltung der Kulturgüter spielen.