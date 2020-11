1 Das Gerüst an der Außenfassade ist bereits aufgebaut. Foto: Barbara Scherer

Am 11. September um 3 Uhr früh musste die Feuerwehr in die Esslinger Vogelsangstraße ausrücken, weil der Dachstuhl des denkmalgeschützten Hauses brannte. Jetzt steht fest: Es kann saniert werden.

Esslingen - Am 11. September, gegen 3 Uhr, war in der Küche in einem Haus in der Esslinger Vogelsangstraße ein Feuer ausgebrochen, das den Dachstuhl in Brand setzte. Verletzt wurde niemand, das stadteigene denkmalgeschützte Haus ist aber derzeit nicht bewohnbar. Eine Sanierung ist jedoch möglich, wie die Stadt Esslingen mitteilt. Die 13 Bewohner sind in anderen städtischen Gebäuden untergekommen.