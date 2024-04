Denkendorfer Ortsgeschichte: Senfproduktion im Kloster

1 Die Postkarte mit Ansicht des Klosters als Fabrik gehört zum Fundus des Denkendorfer Heimatmuseums. Foto: /Heimatmuseum

Eine der ersten Senffabriken Deutschlands hatten ihren Sitz auf dem Gelände des Klosters Denkendorf. Verkauft wurde nicht nur innerhalb Deutschlands.











Wo einst Chorherren beteten und später in strenger Zucht evangelische Klosterschüler büffelten, rauchte im 19. Jahrhundert ein Fabrikschlot: Der junge Esslinger Unternehmer Friedrich Kauffmann betrieb von 1837 an in den Denkendorfer Klostergebäuden eine Senf- und Likörfabrik. Bereits 1834 hatte Kauffmann in der Esslinger Metzgergasse, heute Ehnisgasse, eine Senffabrikation gegründet.