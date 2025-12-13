Denkendorfer Nahversorgung: Was kommt nach dem CAP-Markt in die Mittlere Ortsmitte?

Was kommt nach dem CAP-Markt in die Mittlere Ortsmitte?

1 Bürgermeister Ralf Barth freut sich über den Kauf des ehemaligen CAP-Marktes in der Berkheimer Straße. Das Ladenlokal steht seit Ende April leer. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Denkendorf kauft das frühere CAP-Markt-Gebäude und plant eine Neugestaltung der „Mittleren Ortsmitte“ rund um Schafhaus und „Ochsen“. Welche Ideen hat die Gemeinde für die Nutzung?











Seit mehr als einem halben Jahr stehen die Räume des ehemaligen CAP-Markts in der Berkheimer Straße leer. Mit der Schließung des Lebensmittelmarktes, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiteten, war das kleine Zentrum um die sogenannte „Ochsenkreuzung“ wieder um ein Nahversorgungsangebot ärmer. Vor allem auch ältere Menschen schätzten es, sich im Markt fußläufig mit Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen und andere Menschen zu treffen, weiß der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth. „Es war für viele auch ein Ort der Begegnung“, sagt Barth. Doch das reichte nicht, um dauerhaft wenigstens eine schwarze Null zu erwirtschaften.