1 Zu dem vielseitigen Programm, das Julia Schiemann (links) und Christa Brockhaus-Henzler organisieren, gehört auch ein Auftritt von Wommy Wonder. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlingerr

Die Gemeinde Denkendorf setzt mit ihrer Kulturkonzeption auf gute Unterhaltung. Die tragenden Säulen sind der Jazzclub und der Veranstaltungsring.















Link kopiert

Mit der Kultur meint man es in Denkendorf ernst: Seit knapp einem Jahr ist Julia Schiemann als Kulturmanagerin in der Kommune angestellt. Sie organisiert gemeinsam mit anderen Akteuren wie dem Veranstaltungsring und dem Jazzclub, aber auch der Musikschule und der Bücherei ein vielfältiges Programm. Im Winterhalbjahr bietet der Veranstaltungsring in der Festhalle sieben Abende mit Theater und Musik, im Sommerhalbjahr bespielt der Jazzclub die historische Kelter im Maierhof. „Das Kulturprogramm in Denkendorf ist durch die Vielfalt geprägt“, sagt die Kulturmanagerin. „Wir wollen für alle Zielgruppen etwas bieten.“