1 Das Denkendorfer Kloster in einer Bleistiftzeichnung von Carl Alexander von Heideloff (um 1824) Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Reinhard Mauz ist der Geschichte der beiden Denkendorfer Klosterschulen nachgegangen und hat die Verbindungen zwischen Dorf und Kloster untersucht. Und er räumt mit mancher Mär auf.















Denkendorf schmückt sich gerne mit später berühmten Klosterschülern wie Friedrich Hölderlin und Karl Friedrich Reinhard oder dem bedeutenden Theologen Johann Albrecht Bengel. Doch Geschichten von Schülern, die im örtlichen Wirtshaus zechen, sind vermutlich frei erfunden. Die Klosterschule und das Dorf waren zwei Welten, die kaum Berührungspunkte hatten. Das legt Reinhard Mauz in seinem Buch „Die Klosterschulen in Denkendorf“ dar, für das er in Archiven, Kirchenbüchern und Datenbanken recherchiert hat.