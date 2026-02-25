Denkendorf: Was plant Bürgermeister Ralf Barth im Falle seiner Wiederwahl?
Bürgermeister Ralf Barth stellt seine Ideen vor. Foto: urh

Der derzeitige Bürgermeister Ralf Barth bewirbt sich als einziger Kandidat um den Chefposten im Denkendorfer Rathaus. Er erzählt, was er für eine zweite Amtszeit vor hat.

Am 8. März wird in Denkendorf nicht nur der Landtag, sondern auch der Bürgermeister gewählt. Der derzeitige Amtsinhaber Ralf Barth bewirbt sich um eine zweite Amtszeit und geht ohne Mitbewerber ins Rennen. Bis zum Bewerbungsschluss hatte kein weiterer Kandidat seine Unterlagen eingereicht. Der 37-Jährige Barth hatte schon im Sommer erklärt, dass er sich erneut bewerben werde. „Gemeinsam weitergestalten“, so sein Motto.

