Denkendorf verabschiedet Etat: Keine Kreditaufnahmen und keine Steuererhöhungen

1 Das Kinderhaus Alter Eichwald ist demnächst bezugsfertig Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der Denkendorfer Gemeinderat hat den Haushaltsplan für 2025 einstimmig und ohne Änderungsanträge verabschiedet. Die Kommune investiert 16,6 Millionen Euro und kommt dabei ohne Kreditaufnahmen und Steuererhöhungen aus.











Auch wenn die Zeiten politisch unsicher und besorgniserregend sind – der Denkendorfer Gemeinderat ist, was die lokalen Gegebenheiten angeht, zuversichtlich. Dies war aus allen Redebeiträgen in der Generaldebatte des Etats herauszuhören. Mit Investitionen von 16,6 Millionen Euro hat die Gemeinde nach 2024 erneut einen Rekordhaushalt aufgestellt. Den Einnahmen von 33,3 Millionen Euro stehen Ausgaben von 35,3 Millionen Euro gegenüber – ein Minus von zwei Millionen. Und doch kommt die Gemeinde ohne Kreditaufnahmen und Steuererhöhungen aus. Auch kommunale Gebühren werden mit Ausnahme der Abwassergebühr nicht erhöht. Dass die Liquidität am Jahresende nach den aktuellen Planungen nur noch rund 5,8 Millionen Euro betragen werde, sei fast schon beunruhigend, meinte der CDU-Fraktionschef Peter Nester. Aber die Gemeinde schultere auch enorme Investitionen.