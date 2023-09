1 Die Polizei musste am Donnerstagabend in Denkendorf zu einer Unterkunft für Geflüchtete ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einer Auseinandersetzung in Denkendorf (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag eine Person verletzt. Möglicherweise war auch ein Messer im Spiel.











Am Donnerstag ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in Denkendorf (Kreis Esslingen) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt drei Bewohner an dem Streit beteiligt.

Die drei Männer im Alter zwischen 28 und 31 Jahren sind demnach gegen 18.45 Uhr aneinander geraten. Dabei soll möglicherweise auch ein Messer eingesetzt worden sein. Ein Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, ersten Erkenntnissen zufolge war er aber nur leicht verletzt worden. Das Messer wurde beschlagnahmt.